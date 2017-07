Mark Zuckerberg en passe de racheter le club anglais de Tottenham ?

Une offre d’un milliard d’euros aurait ainsi été transmise au board de Tottenham. Qui l’aurait déclinée, estimant la valeur du bien à deux milliards. C’est que, en plus d’être bientôt doté d’une enceinte flambant neuve destinée à dégager du cash, le club est coté en bourse et se porte particulièrement bien financièrement, en parallèle de sa montée en puissance sportive des dernières années. Ses propriétaires n’ont donc clairement pas le projet de vendre cet été, ni même le suivant. Ce qui signifie que Mark Zuckerberg et ses amis devront surenchérir au-delà des deux milliards, pour espérer éventuellement remporter la mise. The Times précise, à ce sujet, que Iconiq Capital lorgne Tottenham depuis 2014, et se donne donc le temps. Car c'est connu : le temps, c'est de l'argent.