Le Real de Zizou est clairement déréglé et vient de se faire sortir de la Coupe du Roi !

Un coup franc somptueux de Cristiano Ronaldo (62e) puis une tête de Lucas Vazquez (90e) ont certes entretenu les espoirs du Real, mais le but contre son camp de Danilo (44e) et le tir placé de Daniel Wass (85e) ont qualifié les Galiciens, déjà demi-finalistes l'an dernier. Les hommes de Zizou ont goûté à leur première défaite depuis 40 matches (un record) le 15 janvier dernier contre le FC Séville en Liga (1-2) et en ont donc connu une seconde trois jours plus tard face à Vigo, lors du match aller de ce quart de finale de Coupe du Roi (1-2). Il doivent maintenant sérieusement se reprendre.