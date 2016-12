Le récit de Rigobert Song après son AVC : "On ne voit plus la vie comme avant"

Song n’a pas traversé cette épreuve seul. Il a pu compter sur le soutien de ses proches (Bernard Tchoutang, Roger Milla, Raymond Kalla, Patrick Mboma) et du peuple camerounais, notamment quand il était au plus mal ("Mon fils est resté deux semaines toutes les nuits dans ma chambre, il me portait pour aller aux toilettes pour me doucher. Je ne pouvais rien faire seul, j’étais couché.") S’il ne devrait pas garder de graves séquelles, son AVC lui a permis de comprendre comment la vie peut basculer en une fraction de seconde. Un constat renforcé par le décès de son ancien coéquipier, Marc-Vivien Foé, en plein match en 2003. "On ne voit plus la vie comme avant. Je me souviens de notre frère Marc-Vivien Foé. On était le matin ensemble, dans le vestiaire ensemble, sur le terrain ensemble, on se parlait, et il est parti… Les choses peuvent très vite changer. Je le sais encore plus aujourd’hui, car je suis un miraculé."