"Les yeux dans les Bleus", "Substitute", "Au cœur des Bleus"... cette longue tradition de documentaires sur l'équipe de France

Dans un exercice très différent des traditionnelles caméras embarquées dans le vestiaire tricolore, ce documentaire diffusé par France 2 en septembre dernier est incontestablement le plus journalistique et le plus sociétal des sujets réalisés sur les Bleus. Son but, et c'était très réussi, était de montrer combien l'équipe de France, son histoire, ses performances, les joueurs qui l'ont composée et les polémiques qu'ils ont parfois alimentés sont le reflet troublant d'un pays en mutation constante. Entre 1996 et 2016, "Les Bleus, une autre histoire de France" revient notamment sur les tentatives de récupération politique de cette équipe "Black-Blanc-Beur" championne du monde 1998 ou composée de "caïds" lorsqu'elle a fait honte à la France lors de la grève Knysna en 2010. Saisissant.