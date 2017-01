Ligue 1 : les nouveaux malheurs de Bastia, Lorient n'est plus bon dernier et dit merci à l'arbitre

Avec Benjamin Moukandjo parti à la CAN et les envies d’ailleurs de Benjamin Jeannot qui ne jouait pas samedi soir, les Lorientais se retrouvent dans une période délicate sur le plan offensif. Et après le match face à Guingamp, les Merlus peuvent remercier l’arbitre. On s’explique : on jouait la 58e minute, lorsque Majeed Waris au sol donnait un coup de pied volontaire à Christophe Kerbrat, droit dans les parties intimes. En regardant de plus près le ralenti, monsieur Desiage aurait dû sortir le rouge, et non le jaune comme il l’a fait. Et 13 minutes plus tard, l’avant-centre ghanéen égalisait, avant de manquer un penalty finalement repris par Jimmy Cabot (83e), et de marquer un doublé pour assurer un peu plus la victoire de son équipe (90e).