Ligue 1 : l'ASSE s'adjuge le derby et replonge l'OL en plein doute

La tension, inhérente au derby le plus disputé de France, est retombée aussi vite que le suspense a pris fin. L’AS Saint-Etienne a battu l’Olympique Lyonnais, son voisin honni, ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard, l’antre des Verts, surnommée le Chaudron, où les Gones ont été cuits à l’étouffée d’entrée de jeu. Une perte de balle stupide de Mammana a conduit à l’ouverture du score de Monnet-Paquet, du gauche, en position excentrée, entre les jambes de Lopes, dès la 9e minute. Puis Hamouma a inscrit le but du break au bout d’un contre d’école à la 23e. Et le score n'a plus évolué.