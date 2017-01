Ligue 1 : Bordeaux enchaîne, Angers et Dijon prennent des points précieux

Si on excepte la large défaite en milieu de semaine contre le PSG (1-4) en demi-finales de la Coupe de la Ligue, les sept derniers jours de Bordeaux ont été fructueux. Une victoire dans le derby de la Garonne, samedi dernier, contre Toulouse (1-0), et sept jours plus tard, un succès sur le synthétique de Nancy (2-0) grâce à un csc de Cuffaut (68e) et un but de Malcom (88e). Avec ces deux victoires en Ligue 1, les Girondins réalisent une belle opération et prennent provisoirement la 6e place du classement.