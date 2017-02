Ligue 1 : à Dijon, Thiago Silva et Cavani sauvent le PSG d’une mini-crise

Bien que l’histoire retiendra sans doute seulement que Paris a profité de cette soirée pour ravir la seconde place du classement à Nice, battu (3-0) à Monaco un peu plus tôt, il faut pourtant bien souligner que les quadruples champions de France en titre peinent, cette saison, à maîtriser leur sujet. Ce samedi, ils sont apparus particulièrement fébriles, leur nonchalance contrastant avec la générosité de l’adversaire. Il aura fallu un but sur coup de pied arrêté de Thiago Silva à moins de dix minutes du terme pour sortir ce PSG de sa torpeur, et lui permettre d’espérer mieux que le terne match nul qui se dessinait, et qu’il aurait mérité. On avait vu, dimanche dernier, face à Monaco (1-1), qu’il manquait décidément toujours quelque chose à cette équipe pour asseoir son ambition.