Ligue 1 : Frédéric Hantz sèchement mis à pied par Montpellier et Loulou Nicollin

Mais, ensuite, l’équipe a concédé le nul à domicile face à Dijon (1-1), avant de se noyer à Marseille (5-1) vendredi dernier. La question, dès lors, est la suivante : les déclarations tapageuses du patron (une spécialité chez lui) n’ont-elles pas cette fois été la cause de l’effondrement, plutôt que ses conséquences ? C’est ce que Frédéric Hantz semblait dire lorsqu’il se défendait ainsi, il y a deux semaines en conférence de presse : "Louis Nicollin était très déçu de notre défaite à Lyon, c'est normal. Mais là, ce sont des phrases lourdes... Je rappelle que, quand je suis arrivé, l'équipe était 18e et qu'elle a terminé 12e en juin dernier. Si on veut parler d'argent, entre la 18e et la 12e place, c'est minimum 15 millions d'euros. On a vendu des joueurs, réduit la masse salariale... En juin j'avais dit que je ferais mieux avec moins. Aujourd'hui nous sommes 11es." Sauf que le "nous", aujourd'hui, n'est plus de mise.