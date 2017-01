Ligue 1 : grâce à un doublé de Cavani, le PSG recolle à Nice et Monaco

Après avoir traversé une période de turbulences en décembre avec deux défaites à Montpellier (0-3) et à Guingamp (1-2), le PSG a pansé les plaies de ces voyages à l’extérieur. Pour la reprise de la Ligue 1, la semaine dernière, le champion de France avait glané un précieux succès à Rennes (1-0). Ce samedi, la troupe d’Unai Emery est allé chercher trois nouveaux points à La Beaujoire contre un Nantes requinqué par l’arrivée de Sergio Conceição, qui restait sur une série de quatre victoires d’affilée en L1 sans encaisser de but jusqu’à la visite des Parisiens.





Edinson Cavani a, encore une fois, été l’homme providentiel du Paris Saint-Germain. Un but en une touche pour conclure une belle action collective (21e) et un coup franc direct qui a laissé Maxime Dupé, le gardien nantais, pantois. Deux nouveaux buts dans son escarcelle pour établir son record de buts en L1 (20) après seulement 21 journées. Petit bémol dans l’après-midi parisienne : la sortie sur blessure de la recrue Julian Draxler (69e), touché au mollet. L’Allemand a pourtant fait admirer ses qualités de prises de balle et de compréhension du jeu.