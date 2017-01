Le PSG entame de la meilleure des manières son marathon qui l’amener à disputer neuf matches d’ici le 19 février. Cette victoire lui permet de recoller à un point de Nice, leader provisoire – tenu en échec par Bastia (1-1) ce vendredi – et à égalité de points de Monaco (45e). Mais l’ASM reçoit Lorient, la lanterne rouge, ce dimanche et a l’occasion de reprendre la tête du Championnat alors que le choc entre les Parisiens et les Monégasques se profilent dimanche prochain au Parc des Princes.