Ligue 1 : l'OGC Nice a vu rouge à Bordeaux, Monaco se rapproche du leader

Car derrière, l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain ont profité du faux pas du leader du Championnat de France. Sans être brillant, le club de la Principauté a su réagir après la claque reçue dimanche soir contre l’Olympique Lyonnais en l’emportant face à Caen (2-1). Les protégés de Jardim ont forcé la décision sur un penalty généreusement accordé par l’arbitre (les conséquences du coup de pression de Vadim Vasilyev ?) et converti par Falcao, avant que Bakayoko ne double la mise à un quart d’heure de la fin du match. Les succès conjugués de l’ASM et du PSG, facile vainqueur de Lorient (5-0), resserrent les positions en tête du classement. À mi-saison, Nice compte deux points d’avance sur son dauphin et cinq sur le club de la capitale. Ce qui laisse augurer une seconde partie de Championnat tout aussi excitante que la première.