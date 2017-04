Le PSG corrige Guingamp 4-0 et se maintient dans la course au titre

Il fallait qu'ils gagnent, et ils ont gagné en 15 minutes. Le PSG a battu Guigamp (4-0), lors du dernier match de la 32eme journée de Ligue 1. Après une première mi-temps laborieuse, malgré leur domination, les Parisiens ont inscrit trois buts entre la 57eme et la 70eme minute de jeu. Di Maria a ouvert le compteur parisien, puis Cavani a inscrit un doublé, et enfin Blaise Matuidi, qui fêtait ce soir là ses 30 ans, a enfoncé le clou en inscrivant le quatrième but à la dernière minute.





Cette cinquième victoire d'affilée depuis la défaite en huitième de finale face au FC Barcelone, permet au PSG de se maintenir à la deuxième place du classement de Ligue 1, à 3 points du leader, Monaco, à six journées de la fin du championnat. Grâce à son doublé, Edinson Cavani compte désormais 42 buts en 41 matches avec le PSG.