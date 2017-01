Ligue 1 : malgré un doublé de Lacazette, l'OL prend l'eau à Caen (3-2)

En voyant Lyon dézinguer Montpellier (5-0) la semaine dernière, on se disait que sa marche pour revenir vers le podium serait irrémédiable. Mais elle s'annonce finalement plus compliquée que prévu. Ce dimanche, les Gones ont en effet perdu des points précieux, à cause de deux entames de mi-temps ratées, qui ont permis à l'avant-dernier, Caen, lors de la 20e journée de Ligue 1. Au lieu de prendre leurs distances avec Guingamp (30 points), battu samedi à Lorient (3-1) et de conforter leur avance sur Marseille (30 pts), qui reçoit Monaco à 21h, ils restent 4es avec 34 unités, à huit longueurs du podium.