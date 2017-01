Ligue 1 : Metz se donne de l’air, Bordeaux remporte le derby

Dijon et Lille se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0), qui figent, en attendant les résultats de ce dimanche, les positions des deux équipes. Les Dijonnais sont 15es et talonnent à deux points des Lillois, 14es. La rencontre entre Caen et Nancy était initialement programmée ce samedi mais une pelouse partiellement gelée a eu raison de la tenue de ce match, reporté à une date ultérieure.