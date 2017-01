Ligue 1 : Verratti manquera le choc PSG-Monaco

La saison dernière, il avait déjà manqué la fin de la saison et les matches couperets en raison d’une pubalgie, qui l’avait privé de l’Euro avec l’Italie. S’il sera privé de l’une de ses pièces maîtresses et que Javier Pastore manquera toujours à l’appel, Unai Emery devrait pouvoir s’appuyer sur le retour de Julian Draxler, recrue star du mercato hivernal - touché au... mollet contre Nantes (2-0) la semaine dernière - du nouvel arrivé, Gonçalo Guedes, et du retour de la CAN de Serge Aurier, éliminé prématurément avec la Cote d’Ivoire.