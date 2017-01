Ligue 1 : Nice reprend la tête mais laisse filer deux points à Bastia (1-1)

Rentrés aux vestiaires après avoir refait leur retard, grâce à une tête croisée d’Arnaud Souquet sur corner (1-1, 33e), les Aiglons ont fourni une prestation un brin plus consistante après la pause. Mais, privé de Jean Michaël Seri (à la CAN) et de Younès Belhanda (blessé) et avec un Mario Balotelli transparent pour son retour, l’OGCN n'a pas non plus su marquer le deuxième but.





L'exclusion de Yannick Cahuzac (64e), pour deux cartons jaunes, aurait pu l’y aider. C’est en partie ce qu’il s’est passé, les partenaires de Vincent Koziello dominant nettement la fin de match. Mais cette supériorité numérique n’a pas suffi, Balotelli (82e) et Alassane Pléa (88e) se trouvant hors-jeu lors des deux actions les plus chaudes de la seconde période.





"C’est quand même deux points de perdus, regrettait pour sa part Koziello après le match sur Canal + Sport. On avait largement les possibilités de remporter ce match. La dernière passe nous a fait défaut, on a raté deux occasions : ce n’était pas assez pour l’emporter." Avec ce troisième nul, Nice pourrait accuser deux points de retard sur Monaco dimanche en tête du classement. Il comptait quatre points d'avance il y a trois journées...