Avant PSG-Barça, Cavani explique pourquoi il a refusé de signer à l'Atlético de Madrid l'été dernier

"Soyons honnêtes, il y avait vraiment un intérêt de l’Atlético de Madrid. Mais j’ai toujours dit qu’en tant que professionnel, je devais respecter mon équipe et mon contrat. J’étais en voyage à Madrid avec ma famille et l’Atlético a fait un très beau geste. Nous avons été invités à dîner et nous étions ravis, a-t-il confié dans les colonnes du quotidien espagnol. Je ne pouvais pas refuser, par politesse, et j’ai été très reconnaissant." Du temps s’est écoulé depuis cette petite entrevue et les excellentes performances du meilleur buteur européen de la saison (33 buts) ont finalement définitivement convaincu les décideurs parisiens de prolonger son contrat.