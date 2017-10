Ligue des champions : face à Besiktas, la victoire ou la porte pour Monaco ?

Pour Fabinho, empocher les trois points relève de l’obligation. "Si on joue notre survie? Presque ! On sait que si on ne gagne pas ce match, ce ne sera pas impossible, mais presque. Donc on va jouer pour gagner. Comme toujours." déclare le milieu brésilien avant d’ajouter : "Il est vrai que lorsqu'on gagne moins, c'est plus difficile. Cela fait trois matches. Pourtant, on est confiant pour ce match. On parle beaucoup entre nous afin de ne pas laisser s'installer ces mauvais résultats. On espère que les bons résultats vont revenir. […] On a besoin de trois points. Il faut réagir et montrer un autre visage. On est prêts."





Toutes compétitions confondues, l’AS Monaco reste sur deux défaites et un nul lors de ses trois derniers matches. Pire, lors des sept dernières rencontres disputées, Falcao and co ne comptent que deux victoires, face à Strasbourg (3-0) et Lille (0-4). Et, comme si les résultats médiocres ne suffisaient pas, le propriétaire du club princier, Dimitri Rybolovlev, est soupçonné d’avoir influencé des policiers et magistrats, par le biais de son avocate, dans une affaire d’escroquerie présumée avec le marchand d’art suisse Yves Bouvier.