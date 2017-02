La patte Emery, une jeunesse parisienne décomplexée... Comment le PSG a réussi à faire tomber le Barça

Pas question d’enlever du mérite au Paris Saint-Germain, qui a dominé le FC Barcelone dans les grandes largeurs. Mais quand même, la rencontre de mardi soir a mis en lumière les carences d’une équipe catalane moins conquérante que par le passé. Dominateur depuis une décennie, le milieu de terrain barcelonais composé de Busquets, Iniesta et André Gomes a souffert de la comparaison avec l’entrejeu parisien et symbolisé cette faillite collective. Le temps d’une soirée, il a même semblé périmé et dépassé. Tout comme son entraîneur Luis Enrique dont les aptitudes sont très largement remises en cause par la presse locale. Une élimination précoce dès les 8es de finale de la Ligue des champions scellerait sans nul doute son sort. Et pour cause, les Blaugranas ont toujours accédé aux quarts de finale de la C1 depuis la saison 2007/2008.