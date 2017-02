Contre Manchester City, Kylian Mbappé a prouvé qu'il avait tout pour devenir l'égal de Benzema ou Henry

Devenu second plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des champions à 18 ans et 2 mois (seul Karim Benzema a fait mieux, à 17 ans et 11 mois) Kylian Mbappé a récolté les louanges de la presse anglaise qui le considère d'ores et déjà comme la relève du football français. Comme l'argue, le quotidien The Times, "après seulement neuf minutes, ses dribbles ultra-rapides ont déstabilisé Stones, ridiculisé Otamendi". Les changements de rythme déroutants du natif de Paris n'ont pas échappé à The Guardian qui relève qu'il en a fait " voir de toutes les couleurs" à, décidément, ce pauvre Nicolas Otamendi.





Quant au Daily Mail, il érige même le vainqueur l'été dernier du Championnat d'Europe des moins de 19 ans avec la France, au dessus d'un joueur qui a éclaboussé de son talent les terrains de Premier League avec Arsenal pendant neuf ans. Un certain Thierry Henry.