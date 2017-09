Monaco-Porto (0-3) : douche froide sur le Rocher

Treize ans après la gifle de la finale de la Ligue des champions, l'AS Monaco n'est pas parvenu à prendre sa revanche face au FC Porto, malgré un Falcao entreprenant. Battu 3 à 0 par les Dragons de Sergio Conceição, grâce à un doublé de l'ancien Lorientais Vincent Aboubakar et un dernier but assez gênant pour la défense monégasque signé Layun, le club du Rocher a concédé une défaite handicapante dans sa course à la qualification pour les huitièmes de finale, deux semaines après son nul sur le terrain de Leipzig (1-1).