Pourquoi le PSG peut quand même y croire face au Barça

C’est peu dire que le Paris Saint-Germain et Unai Emery connaissent quelques soucis face au FC Barcelone. Sur ses six dernières confrontations face au club catalan, le PSG ne s’est imposé qu’à une seule reprise et s’est incliné lors de ses trois dernières rencontres contre le Barça. Le bilan du technicien basque n’est pas plus réjouissant : il comptabilise 1 victoire, 6 nuls et 16 défaites ! Autant dire que les joueurs parisiens et leur entraîneur seront animés par un fort sentiment de revanche à l’heure d’aborder cette affiche alléchante. Ce qu’ils ont déjà laissé transparaître vendredi au sortir de la victoire du PSG contre Bordeaux (3-0). "On croit en nous, on a beaucoup de confiance. C’est une période où on est beaucoup mieux et je pense que ce match arrive au bon moment", a déclaré Verratti. "Ça fait 3 ans déjà qu'on ne passe pas, mais on va tout faire pour passer. Il faut essayer d'être à 110%, on va faire le match de notre vie", s'est également exclamé Marquinhos. Il faudra bien ça pour envisager titiller l'ogre catalan.