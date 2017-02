PSG-Barcelone ou Saint Valentin, ce choix sème-t-il la zizanie dans les couples ? Témoignages

"Je sais que PSG-Barça tombe le soir de la Saint-Valentin et je pense qu’il y aura beaucoup de clashes dans les couples. C’est sûr et certain !" Hatem Ben Arfa a plutôt bien résumé la problématique à laquelle vont être confrontés des milliers de couples ce mardi soir : PSG-Barcelone ou Saint-Valentin ? Le choix est cornélien et il fera des étincelles à n’en pas douter. Car choisir entre la rencontre phare de ce début d’année 2017 et la fête des amoureux n’est pas chose aisée au regard de l’importance attachée à ces deux rendez-vous. Et, croyez-le ou non, ce dilemme vaut aussi bien pour la gente masculine que féminine !