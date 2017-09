Ligue des champions : quel onze de départ pour le PSG face au Bayern ?

L’incertitude pesait en fait sur le milieu de terrain et l’attaque. Et ici, la problématique est d’abord d’ordre tactique. Unai Emery, depuis le début de saison, a oscillé entre le dispositif en 4-3-3 (quatre défenseurs, trois milieux, trois attaquants) de la saison passée, et 4-2-3-1, avec un milieu de moins et un attaquant de plus. Il s’agit donc, pour affronter le Bayern, de choisir entre l’équilibre et la force de frappe offensive. Eh bien c’est en 4-3-3 que les Parisiens se sont entraînés. Ce qui signifie que Rabiot, Thiago Motta et Verratti reformeront le trio du match contre le Celtic Glasgow. Et donc que Neymar et Mbappé seront sur les ailes de l’attaque, pour alimenter Cavani, seul dans l’axe, en ballons. On peut ainsi d’ores et déjà affirmer que ce onze constitue l’équipe type de l’entraîneur pour la saison. Ceux qui n’en font pas partie accusent dès à présent le coup.