PSG – Bayern : Franck Ribéry dans le creux de la vague

Pourtant, chose rare ces dernières années, Franck Ribéry n’est pas blessé. Mais, inefficace du pur point de vue statistique (0 but et 0 passe décisive depuis le début de saison en Championnat), il ne brille pas non plus dans le jeu. Et voit ainsi le jeune Kingsley Coman lui être de plus en plus souvent préféré par l’entraîneur, Carlo Ancelotti. Lequel n’a titularisé "Kaiser Franck" qu’une seule fois depuis deux semaines. La faute, sans doute, à l’incident qui a justement opposé les deux hommes, survenu lors du premier match de Ligue des champions, contre Anderlecht (3-0), le 12 septembre dernier.