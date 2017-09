Ligue des champions : ce Bayern-là est-il prenable pour le PSG ?

Manuel Neuer, considéré comme le meilleur gardien du monde, manquera le déplacement à Paris, en raison d’une douleur au pied gauche. Et son remplaçant, Sven Ulreich, en plus d’être totalement inexpérimenté au niveau européen, n’est pas vraiment un foudre de guerre. En témoigne sa bourde très embarrassante de vendredi, qui a coûté deux points à son équipe, à domicile, lors de la réception de Wolfsburg (2-2). Mais c’est surtout la comparaison avec le portier n°1 qui représente le véritable manque à gagner pour le Bayern. Car Neuer n’y est pas qu’un gardien : par son jeu au pied et sa vision, il est le dernier défenseur et même le premier meneur de jeu. Sans lui, la construction même du jeu du Bayern n’est plus la même.