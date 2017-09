"Le PSG est aussi crédible que le Bayern en Ligue des champions", assure Marco Verratti

Marco Verratti, assis sur l’estrade au côté de son coach, a ainsi resitué le contexte et les enjeux : "Neymar et Mbappé vont nous faire grandir. On sait que l’exigence est très élevée mais on a de la chance de faire partie de ce projet. Alors il faut simplement jouer comme on sait le faire, en prenant du plaisir. Il y a cinq ans, quand je suis arrivé, c’était très différent. Le club a beaucoup changé. Aujourd’hui on a la même crédibilité que le Bayern en Europe, ça montre qu’on a bien travaillé."