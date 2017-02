Lionel Messi annule sa visite en Egypte après la débâcle du Barça contre le PSG

Sa visite aurait très certainement provoqué quelques remous en interne au lendemain de la violente débâcle subie par le Barça mardi soir au Parc des Princes (4-0). Attendu ce mercredi en Egypte pour promouvoir le tourisme de santé du pays et la lutte contre l’hépatite C, une maladie très courante là-bas, Lionel Messi a finalement annulé au dernier moment son voyage sur le continent africain. "La visite a été officiellement reportée. Le joueur s'est excusé au dernier moment, a déclaré Omaima al-Husseini, porte-parole du ministère du Tourisme. M. Messi ne nous a pas donné de raisons mais nous allons faire en sorte d’organiser la visite le plus rapidement possible."