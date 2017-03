Quatre jours après la débâcle face au Barça, Paris s'évite de peu la crise à Lorient

Peu après le retour des vestiaires, les Rouge et Bleu vont faire le break par l’intermédiaire du jeune milieu de terrain formé au club Christopher Nkunku. Sur une excellente relance de Thiago Silva, Cavani temporise aux abords de la surface et sert la jeune pousse qui déclenche une frappe puissante du pied droit qui trompe Benjamin Lecomte (0-2).





A plus de vingt minutes du terme de la rencontre, c’est Lorient qui va relever la tête en réduisant le score sur corner par Mickael Ciani, qui prend le dessus de la tête sur Marquinhos et trompe Trapp (1-2). Un but qui ne suffira pas à inquiéter les joueurs d’Unai Emery qui s’imposent sur la plus petite des marges. Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain revient à trois points du leader, l’AS Monaco, vainqueur de Bordeaux samedi (2-1), et prend deux points d’avance sur le troisième, Nice, tenu en échec par Caen (2-2) vendredi soir.