Lucien Favre, l'entraîneur de l'OGC Nice, très ému par l'attentat de Berlin

Il connaît bien l'Allemagne et sa capitale. Et pous cause. Il a entrainé successivement le Hertha Berlin (2007-2009) et le Borussia Mönchengladbach ( 2011-2015). Aujourd'hui à Nice, Lucien Favre, lors de la traditionelle conférence de presse d'avant match contre Bordeaux (ce mercredi soir à 20h50), a exprimé sa compassion envers les victimes de cet attentat, durant lequel un camion a foncé dans la foule lors d'un marché de Noël.