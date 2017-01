Luis Enrique, l’entraîneur du FC Barcelone, critique sévèrement l’attitude de Cristiano Ronaldo

"La décision de ne pas assister à ce gala fut prise par les joueurs eux-mêmes et je les soutiens à 100%. Le choix d’aller récupérer un prix est quelque chose de personnel et prévaut souvent sur la préparation du groupe. C’est un problème", a souligné le coach, à la veille de la réception de Bilbao, qui avait battu (2-1) son équipe à l’aller, quand le Real avait, lui, battu Séville 3-0, ce qui rend son 8e de finale retour moins crucial. Il a ensuite été demandé au technicien comment il avait perçu le fait que Cristiano Ronaldo se soit appelé The Best en recevant sa récompense. Réponse encore plus cinglante : "J’ai de la chance, je n’ai pas allumé la télévision depuis une semaine et c’est comme ça que je réussis à me passer de ce genre de spectacles. " La suite au prochain épisode.