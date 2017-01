"Manger un bon barbecue" : l'envie de Jackson Follman, rescapé du crash de Chapecoense à sa sortie d'hôpital

"Je suis très heureux même si je sors avec le cœur serré" a déclaré, ému, Follman, "car je me suis fait des amis pour la vie parmi le personnel médical. Ils ont été merveilleux avec moi". Et de poursuivre. "Je sors en me sentant fier et fort de ce nouveau corps", a indiqué le Brésilien qui se déplace aujourd'hui en fauteuil roulant.