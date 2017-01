Mais qui a osé décapiter la statue de Messi ?

Un crime de lèse-majesté pour la reproduction du quintuple Ballon d'or, idolâtré à Barcelone (son club) mais beaucoup moins au pays, car Messi n'a jamais joué en Argentine et n'a surtout jamais remporté de titre majeur avec la sélection, malgré une finale de Coupe du monde (2014) et deux finales de Copa America (2015-2016). Toutes perdues, donc... D'où cet acharnement sur la sculpture en marbre noir inaugurée en juin dernier ? Pas sûr, car comme la statue de Messi, celle de la joueuse de tennis Gabriela Sabatini a récemment perdu sa raquette... Plus largement, les actes de vandalisme contre les statues, sculptures ou monuments publics, ainsi que sur les façades des maisons privées, sont une pratique courante à Buenos Aires. Mais toucher à Messi quand même...