City - Monaco : "L'ASM a tout pour aller au bout"

Pour Edouard Cissé, ancien pensionnaire de l’ASM et joint par nos soins, les chouchous du Prince Albert ont toutes leurs chances dans ces deux matches. "Bien sûr, je crois aux chances de Monaco face à Manchester City demain. Pourquoi ? Parce que City, même coaché par Guardiola, est sur courant alternatif. L’équipe peut être très bonne mais dans l’ensemble, sur tout ce que propose Monaco depuis le début de saison, c’est beaucoup plus cohérent", explique "Doudou", qui a les récents faits d'armes des SkyBlues avec lui : capable d'aligner les victoires et les roustes, l'équipe a trouvé le moyen de perdre 4-0 à Everton et de concéder un match nul en coupe face à... Huddersfield Town (deuxième division britannique). De quoi rassurer l'ex-milieu défensif: "J’en fais mon favori. Sur la confrontation, ils n’ont vraiment pas à rougir et ont leur carte à jouer face à City."





Comme de nombreux observateurs, Cissé est impressionné par l’armada offensive de l’ASM, qu’il juge "colossale". Néanmoins, malgré le fort pourcentage de victoires (68% toutes compétitions confondues) et une avalanche de buts (108 au total), c’est sur l’aspect défensif que l’ancien milieu de terrain veut appuyer : "Cette année, je trouve que défensivement, ce sont des tueurs. L’année dernière, Jardim a mis du temps pour façonner cette équipe, qui s’articule autour d’une solidité défensive. Cela ne se voit pas beaucoup car ils marquent beaucoup de buts mais c’est très costaud avec les quatre derrière (ndlr : Mendy, Glik, Jemerson, Sidibé) et les deux milieux défensifs (ndlr : Fabinho et Bakayoko). C’est huilé, c’est une machine de guerre."