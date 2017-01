Manchester City : Pep Guardiola annonce la fin imminente de sa carrière d’entraîneur !

Drôle de bonhomme que Pep Guardiola, pimpant et souriant samedi après une défaite (1-0) à Liverpool, et apparu la mine ravagée ce lundi après la victoire (2-1) de son Manchester City à 10 contre 11 contre Burnley. "Mais vous n’êtes pas heureux ?", s’est étonné un journaliste d’une télévision anglaise. "Je le suis plus que vous ne le pensez », a répliqué le coach dans un sourire forcé. Quelques minutes plus tard, au micro d’une autre chaîne, américaine celle-là, il a lâché un drôle d’aveu, qui pourrait expliquer son attitude incompréhensible.