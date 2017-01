"Ils sont payés pour raconter de la merde" : Ibrahimovic démonte les consultants anglais qui doutaient de lui

"Je me sens bien. Je ne sais pas combien d’années il me reste mais j’adore le football. Je suis venu en Premier League et tout le monde pensait que ce ne serait pas possible, mais comme à chaque fois, je leur fais manger leurs c… , a-t-il lâché au Daily Mail en faisant référence aux doutes émis par les consultants anglais. Ça me donne de l'énergie, croyez-moi, parce qu'ils sont payés pour raconter de la merde et moi, je parle avec mes pieds. Chaque année, les clubs de Premier League m’ont appelé et je ne le sentais pas. Donc je voulais venir quand tout le monde pensait que j’étais dépassé." Du Zlatan dans le texte.