Manchester United redevient le club le plus riche du monde, le PSG recule dans la hiérarchie

Pour autant, Manchester United pourrait céder sa première place si le club échoue à se qualifier pour la Ligue des champions à la fin de la saison. Un scénario qui se dessine, puisque l’équipe de José Mourinho pointe à la 6e place du classement de la Premier League. Le Bayern Munich et Manchester City se classent eux 4e et 5e. Les Mancuniens font leur première apparition dans le top 5 du classement, dopés par leur qualification en demi-finales de la Ligue des champions l'an dernier après avoir éliminé en quarts de finale le Paris Saint-Germain, 4e la saison passée, et désormais sixième de la hiérarchie des clubs les plus riches du monde.