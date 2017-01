Marcelo Bielsa, mercato et top 3 : ce qu’il faut retenir de la présentation de Gérard Lopez à Lille

"C'est un ami, quelqu'un avec qui je parle beaucoup. De foot et d'autres choses. Je suis fan de lui, j'adore son jeu. Mais aujourd'hui, rien n'est signé et il sait qu'on discute aussi avec d'autres entraîneurs. Je cherche un entraîneur qui propose du spectacle, du jeu. L'autre critère, c'est qu'il ait envie d'intégrer dans l'équipe de jeunes joueurs."

"Arriver au mercato, peut-être que ça fait fantasmer les gens. On va renforcer l'équipe, mais pas de grosse révolution. Cette saison est une saison de transition. On va recruter trois, certainement quatre joueurs cet hiver. Ensuite, sera-t-on capable de faire venir des joueurs d'un talent comparable aux meilleurs du championnat ? La réponse est oui. Clairement."

3 A long terme, c'est jouer le top 3

"L’objectif à moyen terme, d’ici 12-18 mois, est d'intégrer de nouveaux joueurs, d'avoir un nouveau coach et de jouer dans le top 5-6 en France. Et à long terme - dans plus de 18 mois -, c'est jouer le Top 3. Etre capable de jouer l'Europe est clairement un objectif à long terme. Après, il est difficile de prédire ce qui va se passer."