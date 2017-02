Bielsa, nouvel entraîneur de Lille : ce sont les Marseillais qui en parlent le plus (et ils sont furieux)

Après sa démission inattendue du poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille le 8 août 2015, Marcelo Bielsa revient en Ligue 1, presque deux ans plus tard, sur le banc du LOSC. Selon le site officiel du club, ce dernier et le technicien argentin ont trouvé un accord sur un contrat de deux ans qui débutera le 1er juillet prochain. "El Loco" débarque dans les valises de Gérard Lopez, le nouveau propriétaire de l'équipe nordiste, qui se donne les moyens de ses ambitions.





Marc Ingla, le directeur général du LOSC, s'est félicité de cette signature, et imagine un futur brillant pour son club : "Marcelo Bielsa est sans aucun doute l'un des entraîneurs les plus respectés et influents au monde, et être parvenu à l'attirer au LOSC est une immense satisfaction, une preuve également si besoin des ambitions de notre club. Nous avons toujours pensé que Marcelo était la meilleure personne, autant pour sa philosophie du football que pour son expérience, sa rigueur et son professionnalisme, pour bâtir avec nous le projet et les victoires futures du LOSC."