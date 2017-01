Mathieu Valbuena "ne renonce pas à l’équipe de France"… et n’a eu "aucun contact avec Karim Benzema"

À 32 ans, Mathieu Valbuena n’a plus que le Mondial 2018 en Russie comme échéance internationale. Et, on l’aura compris, il en fait plus une affaire affective que sportive. Mais, qu’il le veuille ou non, son nom restera désormais toujours lié à celui de Karim Benzema. Un temps, le retour de l’un a été conditionné à celui de l’autre… Qu’en est-il aujourd’hui ? L’eau a eu le temps de couler sous les ponts depuis, bien que le procès n’ait pas encore eu lieu... Le Lyonnais a-t-il pris ses distances avec l’attaquant du Real Madrid ? "Non, il n’y a pas de distance… Mais on ne s’est pas échangé de… Je ne suis pas en contact avec lui", a-t-il bredouillé ce jeudi, toujours gêné aux entournures. Ce combat-là n’est pas le sien.