"Mbappé voulait seulement aller au Barça", assure un agent proche du FC Barcelone

Finalement, les Blaugranas préféreront recruter Ousmane Dembélé en provenance du Borussia Dortmund. "Ils ont préféré faire venir Dembélé car ils avaient déjà tenté de le recruter un an avant pour 15 millions. Voilà ce qu'il s'est passé", témoigne-t-il. "Je n'ai rien contre Bartomeu, mais c'est un désastre. Ce sont des moments clés", s'est désolé l'ancien membre de l'organigramme du FC Barcelone, convaincu par le potentiel du nouveau chouchou du football français. "Un joueur comme Mbappé peut marquer l'histoire pendant huit ou dix ans. (...) Le père et le joueur semblaient fous de joie de jouer avec Messi."





Finalement, "Donatello", comme aime à le surnommer son coéquipier parisien Presnel Kimpembe, a signé lors du dernier jour du mercato estival avec le Paris Saint-Germain, en provenance de l'AS Monaco, et forme avec Edinson Cavani et Neymar l'attaque la plus prolifique d'Europe jusqu'à présent. De quoi nourrir des regrets du côté du Camp Nou alors que son compatriote Ousmane Dembélé a connu des fortunes diverses, se blessant aux ischio-jambiers le 16 septembre dernier face à Getafe, l'écartant des terrains pour une durée estimée entre 3 et 4 mois.