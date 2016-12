Même pour Noël, Zlatan Ibrahimovic ne chôme pas

Après une grosse période de moins bien au cœur de l’automne (six matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans marquer), Zlatan Ibrahimovic a retrouvé la grande forme depuis la fin novembre en enquillant dix buts en neuf rencontres. Sa période faste actuelle rejaillit sur son attitude. L’attaquant de Manchester United a fêté Noël à sa façon.





Sur une courte vidéo postée sur son compte Instagram – vraisemblablement tournée chez lui en Suède -, on le voit seulement vêtu d’un caleçon malgré une neige abondante, avant qu’il ne s’amuse dans la poudre blanche et fasse quelques abdominaux et repartir en footing. Le tout avec la fameuse mention "Dare to Zlatan", slogan d’une campagne à son effigie de Nike, son sponsor.