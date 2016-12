Mercato : avec Julian Draxler, le PSG tient sa première recrue de l'hiver

Plus rien, ou presque, ne semble désormais en mesure de bloquer l’arrivée du milieu offensif, champion du monde 2014, qui avait également donné son accord au club de la capitale en début de semaine après avoir longuement discuté avec le directeur du football Patrick Kluivert. Déjà désireux de faire ses valises l’été dernier, Julian Draxler avait atteint un point de non-retour avec ses dirigeants et sa volonté de quitter Wolfsburg se faisait de plus en plus pressante, provoquant l’ire des supporters des Loups. Capable d’évoluer sur les deux ailes ainsi qu’au poste de meneur de jeu, l’Allemand viendra ainsi renforcer un secteur offensif parisien qui manque cruellement de compétitivité.