Mercato : "Adebayor, j'en ai rien à cirer" : Louis Nicollin balaye l'éventualité de recruter l'attaquant cet hiver

Pas du tout emballé par l'éventuelle arrivée du natif de Lomé au sein de l'attaque montpelliéraine, Louis Nicollin a déclaré : "C'est du n'importe quoi, il n'a jamais été question qu'il signe chez nous. En plus, il va disputer la CAN (la Coupe d'Afrique, avec le Togo entre le 14 janvier et le 5 février) donc ce serait débile. Nous, on en a rien à cirer d'Adebayor, voilà" a-t-il laché sur les ondes de la radio RMC. De quoi balayer cette hypothèse d'un revers de main.