MERCATO - Annoncé au Barça, Verratti parle pour la première fois et... pose ses conditions pour rester au PSG

Jusqu'ici, il s'était montré discret, évitant de prendre la parole en public pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Marco Verratti est enfin sorti de son silence pour La Gazzetta dello Sport. Si le milieu, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2021, a bel et bien envie de rejoindre le FC Barcelone lors du mercato estival, il n'exclut pas totalement de réaliser une sixième saison dans la capitale. Mais cela a un prix : l'Italien exigerait en contrepartie le plus gros salaire du club et des garanties sur le recrutement.