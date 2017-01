Mercato : après Payet, l'Olympique de Marseille veut attirer un autre international français

Après avoir annoncé qu’il ne s’opposerait pas au départ du milieu de terrain sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2014 et l’Euro 2016, le Portugais a fait marche arrière en annonçant qu’il ne "voulait pas vendre de joueurs" cet hiver. Malgré tout, le club mancunien serait peut-être davantage enclin à céder Morgan Schneiderlin en France et non en Angleterre après avoir refusé une offre de West Bromwich avoisinnant les 15 millions d'euros. Tout le monde y trouverait son compte.