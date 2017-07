Mercato : ça vaut quoi Edgar Ié, la nouvelle recrue du LOSC validée par Bielsa ?

Des performances qui lui ont valu de participer à l’Euro Espoirs au mois de juin avec la sélection lusitanienne, se muant même en buteur lors du succès portugais (2-4) face à la Macédoine, en phase de groupes. Laissé libre par tous ses clubs précédents, Edgar Ié a pour la première fois la confiance d’un club de haut-niveau, le LOSC n’hésitant pas à miser près de 6 milions d’euros, d’après les médias portugais.





Son profil, élancé et plutôt vif (1m80 pour 66 kg), sa polyvalence – Edgar Ié étant capable de jouer à la fois défenseur central et arrière droit – et sa jeunesse pourraient plaire à Marcelo Bielsa, friand des joueurs modelables. Reste à savoir si ce dernier saura exploiter au maximum le potentiel du jeune défenseur.