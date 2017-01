Chant d'insultes, maillot piétiné, sécurité renforcée : c'est le désamour complet entre West Ham et Payet

Qu’il semble loin le temps où les supporters de West Ham chantaient à la gloire de Dimitri Payet et le trouvaient supérieur à Zinedine Zidane ("We’ve got Payet, Dimitri Payet, I just dont think you understand. He’s better than Zidane, we’ve got Payet", scandaient les fans londoniens la saison passée). Depuis que Slaven Bilic, le coach des Hammers, a révélé jeudi les intentions de départ de l’international français (29 ans), désireux de retourner à l’Olympique de Marseille cet hiver au point de faire grève, l’opinion publique s’est littéralement retournée contre lui.