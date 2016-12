Mercato : cinq choses (plutôt décalées) à savoir sur Julian Draxler, la future recrue du PSG

Après quatorze années passés à Schalke en équipe de jeunes puis en équipe première, Julian Draxler a quitté son club formateur pour Wolfsburg en 2015. Un départ motivé par la volonté de rejoindre une écurie plus huppée mais, surtout, par la crainte de devenir le leader d’une équipe. Car il n'estime pas avoir les épaules asseez larges pour endosser un tel costume. Le milieu offensif a une réputation, accrochée à son nom comme un chewing-gum collé sous une chaussure, d'avoir un impérieux besoin de discretion et de protection, comme le soulignait récemment l'ancien internationnal allemand Andreas Brehme dans Le Parisien : "Il a besoin de sentir la confiance autour de lui et il aime avoir un environnement chaleureux et familial. Il est plutôt sensible."